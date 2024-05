Fiberwood raccoglie 7,7 milioni di euro per lo sviluppo di materiali ecologici per l'isolamento degli edifici e gli imballaggi

Fiberwood Ltd, una startup finlandese specializzata in tecnologie dei materiali, ha raccolto 7,7 milioni di euro di incentivi per la crescita da parte degli investitori esistenti Metsä Spring e Steph...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 23/05/2024