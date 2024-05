Lenovo Group: risultati finanziari del 4º trimestre e dell'esercizio 2023/24

La crescita di Lenovo registra un'accelerazione nel T4 dell'esercizio finanziario 23/24, cogliendo le opportunità dell'IA ibrida

HONG KONG: Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ha annunciato oggi i risultati del T4 e dell'intero anno per l'esercizio finanziario 2023/24. Dopo una ripresa della crescita nel terzo trimestre, nel quarto trimestre il Gruppo ha registrato un incremento dei ricavi su base annua in tutti i business group, con un aumento del fatturato del Gruppo di quasi il 10% su base annua fino a 13,8 miliardi di USD, un raddoppio dell'utile netto su base annua a 248 milioni di dollari e un mix di ricavi non derivanti dal settore PC che ha raggiunto il massimo storico del 45%. Le prestazioni del quarto trimestre del gruppo e complessive del secondo trimestre dimostrano in che modo Lenovo abbia attraversato la crisi del settore dello scorso anno, cogliendo le enormi opportunità di crescita offerte dall'IA e sfruttando la congiuntura positiva in tutta l'attività.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita