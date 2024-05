Owkin presenta una pipeline oncologica e immunologica guidata dall'intelligenza artificiale e ottiene in licenza l'asset migliore della sua categoria OKN4395

Owkin ha presentato la sua pipeline di quattro programmi di drug discovery de novo in fase iniziale e un asset farmacologico acquisito in licenza protetto da brevetto, portando il suo accesso ai dati e l'intelligenza artificiale di massimo livello in prima linea nella scoperta e nello sviluppo di farmaci

Utilizzando i suoi motori IA proprietari per la scoperta di biomarcatori e il posizionamento dei farmaci, Owkin sta iniziando lo sviluppo clinico completo di OKN4395, un doppio inibitore dei recettori prostanoidi EP2 ed EP4, migliore della categoria

Owkin utilizzerà le sue soluzioni per l'ottimizzazione degli studi clinici per portare OKN4395 ai pazienti che hanno maggiori probabilità di trarre beneficio da questa terapia di eccellenza

PARIGI: Owkin, la prima azienda unicorno TechBio end-to-end che utilizza l'IA causale all'avanguardia per sbloccare i processi di drug discovery, lo sviluppo e la diagnostica di farmaci di precisione, ha presentato una pipeline di farmaci innovativi nei settori di oncologia e immunologia a seguito di un accordo di licenza globale esclusivo con Idorsia (SIX: IDIA) per lo sviluppo e la commercializzazione di OKN4395, un doppio inibitore dei recettori prostanoidi EP2 ed EP4 pronto all'uso clinico migliore della sua categoria.

Fonte: Business Wire

