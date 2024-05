Mindbreeze InSpire disponibile in Google Cloud Marketplace

Facile accesso globale ai servizi del motore di dati approfonditi e utili (Insight Engine)

LINZ, Austria e CHICAGO: Grazie alla disponibilità in Google Cloud Marketplace, Mindbreeze offre alle aziende un altro modo per utilizzare i suoi servizi di gestione della conoscenza basata sull’IA senza bisogno di disporre di una loro infrastruttura.

Mindbreeze InSpire è ora disponibile per clienti e partner sui popolari mercati online (AWS Marketplace, Microsoft Azure Marketplace e Google Cloud Marketplace) oltre alle attuali opzioni di implementazione – cloud, in hosting su Mindbreeze, cloud ibrido oppure on-premise.

“Offrendo la nostra soluzione di gestione della conoscenza su diversi mercati, supportiamo la rispettiva strategia del cliente o del partner, con trasparenza completa sul costo. La potenza di calcolo necessaria per il funzionamento viene ottenuta tramite un contratto sul volume già siglato. Il cliente o il partner riceve la licenza Mindbreeze direttamente da noi. Inoltre supportiamo l’onboarding e forniamo Mindbreeze già collaudato e preconfigurato. La protezione dei dati aziendali è regolata dai diritti di accesso presenti nella directory attiva e dalla scelta della regione geografica”, spiega Daniel Fallmann, fondatore e Ceo di Mindbreeze.

Grazie al modello “porta la tua licenza” (BYOL, bring-your-own-license), i clienti e i partner possono utilizzare i loro contratti sul volume già siglati con i mercati online per pagare i costi dell’infrastruttura relativi a Mindbreeze InSpire. È inoltre necessaria una licenza Mindbreeze. Poiché i dati del cliente spesso sono già presenti nello stesso mercato online, non vi sono costi di trasferimento aggiuntivi per l’elaborazione.

La soluzione di gestione della conoscenza Mindbreeze InSpire viene utilizzata da 2.700 clienti in tutto il mondo. Impiega l’IA generativa per offrire viste a 360 gradi di entità quali clienti, progetti o prodotti e le arricchisce con ulteriori informazioni. Inoltre Mindbreeze si serve della generazione di testo migliorata tramite riferimenti esterni (RAG, retrieval-augmented generation) per raccogliere i fatti necessari e di un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) per generare risposte alle domande degli utenti attraverso Mindbreeze InSpire AI Chat. L’integrazione nel luogo di lavoro è semplice grazie a strumenti aggiuntivi nel sistema prevalente, per esempio sistemi online o di posta elettronica.

Informazioni su Mindbreeze

Mindbreeze è una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per la gestione della conoscenza basata sull’IA con sedi in Europa e nel Nord America e una rete di partner internazionale.

Il prodotto Mindbreeze InSpire utilizza l’IA generativa e altri metodi di intelligenza artificiale per aiutare le aziende ad analizzare, comprendere e mettere a frutto in rete in modo efficiente le loro informazioni cruciali per il business.

Per maggiori informazioni visitare www.mindbreeze.com o seguirci su LinkedIn e X (già Twitter) @Mindbreeze.

Fonte: Business Wire

