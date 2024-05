NTT e NTT DATA entrano a Indianapolis 500 ruggendo con un'esperienza per i fan potenziata dall'AI

La 2024 Indianapolis 500 presenta novità offerte da NTT per informazioni sulle corse e sull'evento per permettere il coinvolgimento a distanza e le esperienze potenziate per i fan all'Indianapolis Motor Speedway

PLANO, Texas e INDIANAPOLIS: NTT, uno dei principali fornitori globali di soluzioni tecnologiche e commerciali, e NTT DATA continuano ad ampliare l'utilizzo innovativo dei dati sulle corse per migliorare le esperienze dei fan nella SERIE NTT INDYCAR, compresa Indianapolis 500 di quest'anno.

NTT è la società madre di NTT DATA, e insieme sono Official Technology Partner (Partner tecnologico ufficiale) di INDYCAR, NTT INDYCAR SERIES, Indianapolis Motor Speedway (IMS), Indianapolis 500 e della gara Brickyard Weekend di NASCAR.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita