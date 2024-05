Spatial aggiunge HOOPS Communicator

Sfruttare la potenza della visualizzazione web per applicazioni 3D

BROOMFIELD, Colorado: Spatial Corp, un’affiliata di Dassault Systèmes e leader nella creazione di tookit per lo sviluppo software pensati per soluzioni di progettazione, produzione e ingegneria, oggi ha annunciato di avere aggiunto HOOPS Communicator, sviluppato da Tech Soft 3D, per completare ed estendere il proprio portafoglio di tecnologie di componenti 3D. Spatial può ora così rendere possibile la visualizzazione basata sul web di dati tridimensionali e l’interazione con gli stessi per una vasta gamma di flussi di lavoro: progettazione, ingegneria e produzione.

L’aggiunta di HOOPS Communicator al portafoglio di prodotti Spatial consente ai suoi clienti di espandere le loro applicazioni al web mentre riutilizzano la loro IP da tradizionali applicazioni desktop.

Fonte: Business Wire

