Earnix evidenzia il potenziale di dati sintetici in prodotti assicurativi speciali

LONDRA: Earnix, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni SaaS basate sull’IA per servizi finanziari, oggi ha pubblicato una relazione di alto livello che evidenza il potenziale trasformativo dei dati sintetici per accelerare una crescita accompagnata da profitti e la comprensione del rischio nel contesto di un mercato assicurativo unico, quello londinese dei prodotti assicurativi speciali.

Il white paper Reshaping London’s Specialty Market -The Impact of Technology and Data evidenzia il ruolo cardine che i dati sintetici – dati prodotti anziché raccolti – svolgeranno nel successo del mercato.

