Coco Rocha, Burak Özdemir, Lena Situations alla cerimonia WIBA Awards 2024

Coco Rocha, Burak Özdemir, Lena Situations, Alexandre Maras, Hyram, Sasha Ray tra i premiati con i riconoscimenti WIBA Awards 2024

CANNES, Francia: Il 24 maggio 2024, nell’iconico Hotel Martinez, durante il Festival di Cannes, si è svolta la sesta edizione dell’evento annuale WIBA Awards per le personalità dei social impegnate a cambiare il mondo. Hanno partecipato all’evento centinaia di creatori di contenuti globali al top, responsabili dei momenti più virali dell’anno. L’evento ha incluso un cocktail, una cena di gala e la cerimonia di consegna dei riconoscimenti con una performance speciale di Sonique.

In occasione dell’evento sono state premiate celebrità internazionali e personalità straordinaria quali Coco Rocha, Lena Mahfouf (Situations), Alexandre Maras, Hyram, Sasha Ray e altre. Il titolo Grand Prix WIBA 2024 è stato assegnato a Burak Ozdemir, proprietario di un ristorante e chef turco che ha oltre 129.000 follower sui social.

Il WIBA Awards è gestito dalla World Influencers Association (WIBA) con sede a Monaco. È stato il primo e solo evento internazionale di conferimento di riconoscimenti per l’impegno di personalità dei social in varie categorie.

I premiati dal WIBA Awards sono i più importanti influencer al mondo, quali Maye Musk, Richard Orlinski, Khaby Lame, Nusret Gökçe, Nikkie Tutorials, Gianluca Vacchi, Foodgod, Kat Graham, Kelly Rutherford, Ellen Von Unwerth e altri.

Il WIBA Awards ha messo in risalto le cause sociali più seguite, ha dato più forza alle opinioni di vari influencer, ha incoraggiato la collaborazione e ha promosso un senso di una comunità globale di pari. Il tipico pubblico istantaneo di una sala del WIBA Awards è stato pari a oltre 200 milioni di impressioni.

Premiati al WIBA 2024

Burak Özdemir: Grand Prix

Coco Rocha: icona aziendale del modello di moda e sostenitrice dell’empowerment delle donne

Lena Situations: influencer di stile di vita improntato alla motivazione e all’incoraggiamento

Alexandre Maras: il giornalista più influente nei social nel 2024

Hyram: l’influencer più esperto nella cura della pelle

Mohamed Cheikh: vincitore tra gli influencer francesi

Reem Khabbazeh: la personalità più influente nei social del Medio Oriente

Lee Levi: attrice influente nei social

Maxim Ivanchuk: il migliore influencer nella medicina estetica

Esteriore Brothers: i migliori influencer nell’intrattenimento

Max Mariola: il miglior influencer in relazione al cibo

Sasha Ray: influencer nello stile di vita per la moda

Jeff Hamilton: celebre e influente artista della moda

Pietro Checchi: il nuovo nome di Tiktok italiano

Marcello D’Onofrio: leader nella gestione di celebrità dell’empowerment

Nadine Mirada: influencer modella europea

Daniel Asante: influencer modello nei social

Alex & Tom: migliori influencer nella formazione

Elena Hazinah; migliore influencer nel settore della bellezza

Angelina Usanova: influencer per attività filantropiche e sociali

Francine Ehlke: migliore influencer nell’America Latina

Youmna Khoury: leader commerciale influente nel settore della bellezza

Urvashi Rautela: star indiana influente

