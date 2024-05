La Digital Cooperation Organization lancia la rivista "EconomiX" per migliorare la condivisione delle conoscenze nell'ecosistema digitale

RIYADH, Arabia Saudita: La Digital Cooperation Organization (DCO), un'organizzazione multilaterale globale coinvolta nella promozione della prosperità digitale per tutti mediante l'accelerazione della crescita sostenibile e inclusiva dell'economia digitale, ha annunciato il lancio della rivista EconomiX, una pubblicazione che offre approfondimenti di leader internazionali dell'economia digitale su come le nazioni e le organizzazioni possono cogliere le opportunità dell'economia digitale per stimolare la trasformazione digitale a livello globale. Grazie alla fusione delle conoscenze di diverse parti interessate del settore pubblico e privato, del mondo accademico e delle organizzazioni internazionali degli Stati membri della DCO e di altri paesi, EconomiX fornisce una visione olistica dell'economia digitale da diverse prospettive.

La prima edizione di EconomiX copre una vasta gamma di argomenti, tra cui notizie globali sull'economia digitale, aggiornamenti dagli Stati membri della DCO, articoli speciali sullo sviluppo di nuovi modelli di business con IA ("Developing new AI business models") e sul potenziamento delle competenze digitali ("Digital upskilling - future-proof jobs"). Il tema del primo numero della rivista, "Growth Unleashed - AI: Powering Economic Prosperity", esplora il mondo dell'intelligenza artificiale e il suo impatto trasformativo sulle economie di tutto il mondo.

Oltre a interviste esclusive con il Dott. Bosun Tijani, Ministro delle Comunicazioni, dell'Innovazione e dell'Economia Digitale della Repubblica Federale della Nigeria, Paula Ingabire, Ministra delle Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni e dell'Innovazione della Repubblica del Ruanda, e la Sig.ra Deemah AlYahya, Segretaria Generale della DCO, questo numero presenta articoli e interviste con un illustre gruppo di ministri, amministratori delegati ed esperti di tecnologia ed economia digitale.

Manel Bondi, Chief of Digital Markets Growth presso DCO, ha commentato: "EconomiX funge da catalizzatore per il cambiamento e l'empowerment nel contesto della rivoluzione digitale. Colma una lacuna importante ponendo l'accento sulla dimensione economica della tecnologia come pilastro fondamentale per guidare e sostenere una crescita economica inclusiva e significativa in tutto il mondo. Dimostra come le comunità, le imprese e i governi possono cooperare in modo significativo e aprire la strada al raggiungimento della prosperità digitale per tutti. EconomiX è una piattaforma che promuove la condivisione delle conoscenze, l'innovazione e l'ispirazione per i nostri lettori; inoltre, riflette il nostro impegno verso la promozione della cooperazione per sviluppare l'economia digitale globale".

Affrontando aspetti critici del progresso economico digitale quali la definizione delle politiche, la trasformazione dei dati, gli aggiornamenti digitali, l'empowerment femminile e la leadership di pensiero, EconomiX si impegna a guidare i suoi lettori attraverso la rivoluzione digitale. L'obiettivo è quello di fornire approfondimenti attuabili, analisi di esperti e casi di studio per affrontare il cambiamento digitale, promuovendo la comprensione delle modalità per sfruttare la trasformazione digitale a favore della prosperità economica e sociale.

La rivista è uno strumento essenziale per la trasformazione digitale, volto a potenziare il cambiamento promuovendo lo scambio di conoscenze, rafforzando la cooperazione, migliorando la prosperità sociale e stimolando l'innovazione. Essa presenta tendenze e innovazioni globali, sostiene la trasformazione digitale inclusiva e promuove una comunità di leader capace di plasmare il futuro digitale. Mette inoltre in evidenza le efficaci iniziative della DCO e illustra le storie di successo della rete. Disponibile sia in formato digitale che cartaceo, è una risorsa inestimabile per coloro che si impegnano per avere un impatto significativo nel mondo digitale. https://www.dco.org/economix

