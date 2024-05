Hopewind nell'elenco Tier 1 di Bloomberg New Energy Finance: l'unica azienda cinese di inverter inclusa nell'elenco dei candidati al premio Intersolar / Smarter E Award

ALMERE, Paesi Bassi: Hopewind (BORSA DI SHANGHAI Codice: 603063) è stata ufficialmente nominata per il premio 2024 Smarter E per il suo inverter di stringa da 385 kW in grado di formare la rete, su scala utility. Selezionata dalla giuria per l'elenco dei Top 10, Hopewind è l'unica azienda cinese produttrice di inverter solari a raggiungere il livello di finalista, a testimonianza delle robuste capacità di ricerca e sviluppo dell'azienda.

“La nostra candidatura a ricevere The Smarter E / Intersolar Award 2024 sottolinea la natura innovativa alla base del nostro DNA”, ha dichiarato Wang Yao, Vicedirettore generale di Hopewind.

Inoltre, in maggio, il Q2/2004 Global PV Market Outlook (Prospettiva del mercato globale dei fotovoltaici) di Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ha scelto Hopewind per il suo elenco Tier 1 Photovoltaic Inverter Manufacturer (Produttori di inverter fotovoltaici di primo livello). “Essere inclusi nel prestigioso elenco Tier 1 di BNEF riconosce i nostri punti di forza finanziari e commerciali”, ha aggiunto Wang Yao, “e conferma la nostra strategia di approfondimento nel settore fotovoltaico (PV), lavorando su altre innovazioni e scoperte per guidare lo sviluppo di energia globale pulita e rinnovabile”.

Nell'ambito della sua strategia innovativa, Hopewind è ufficialmente entrata a far parte dell'International Solar Energy Research Center Konstanz (ISC), uno dei principali istituti di ricerca solare al mondo in aprile. Creata nel 2007, Hopewind è stata quotata allo Shanghai Stock Exchange (Codice borsa: 603063) nel 2017 come principale innovatore nel settore della generazione di energia pulita, specializzato nella progettazione e produzione di soluzioni rinnovabili ed elettriche, compresi convertitori di energia eolica, inverter PV, sistemi di stoccaggio di batterie (BESS), SVG (generatore VAR statico) e drive del settore con 150 GW+ spediti in tutto il mondo e capacità produttive di GW.

Hopewind ha partecipato al progetto Wingrid, supportato da Horizon Europe 2020 e facilitato grazie al DNV Netherlands Laboratory. Nel 2023, il convertitore di energia eolica di Hopewind ha ricevuto il primo certificato di formazione della rete al mondo da DNV, con l'inverter da 385kW scelto come primo potente inverter di stringa solare da Solarbe Global dal febbraio 2024.

Come nel Deserto Kubuqi della Mongolia interna, il settimo deserto cinese per dimensioni, si sta assistendo a un'imponente trasformazione. Sotto oltre 10 km di pannelli fotovoltaici, prosperano erbe e pascoli, dove pascolano polli e capre, portando nuova vita nell'arido paesaggio.

L'energia solare catturata da questi pannelli viene convertita in elettricità pulita dai 5.604 inverter da 350kW di Hopewind e incanalata nella rete energetica.

“Questo progetto dimostra la nostra visione aziendale, che diventerà un fornitore di classe mondiale di soluzioni di conversione e controllo dell'energia, creando un futuro più sostenibile per il nostro mondo", ha sottolineato Wang.

Fonte: Business Wire

