Cleanaway alimenterà il suo impegno alla sostenibilità appoggiandosi a AMCS

La principale impresa australiana di gestione rifiuti implementerà la soluzione di trasporto e consegna AMCS, migliorando l’esperienza del cliente e promuovendo efficienze operative

MELBOURNE, Australia: AMCS, una delle principali realtà internazionali nello sviluppo di software per la sostenibilità pensato per settori fondamentali, è lieta di annunciare di essere stata scelta da Cleanaway per la sua soluzione di trasporto e consegna in ambito aziendale. Questo accordo strategico contribuirà a portare avanti il progetto multifase ‘CustomerConnect’ di Cleanaway, sfruttando dati e l’IA per aumentare l’efficienza delle operazioni e migliorare l’esperienza del cliente.

Cleanaway è la principale impresa australiana di gestione rifiuti e per il ripristino di risorse. Gestisce più di 300 discariche sul territorio nazionale tutte adatte per il flusso completo dei rifiuti, dal prelievo allo smaltimento, e genera oltre 3,5 miliardi di AUD in ricavi annuali; ha scelto AMCS per ammodernare le proprie operazioni di consegna degli ordini ed essere in grado di portare avanti la sua mission: rendere possibile un futuro sostenibile insieme.

Fonte: Business Wire

