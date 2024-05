SoSafe annuncia i nuovi consulenti esecutivi mentre la società amplia la leadership nella categoria e nei prodotti

COLONIA, Germania: SoSafe, il più grande fornitore europeo di consapevolezza della sicurezza e di gestione del rischio umano, ha nominato quattro nuovi Consulenti esecutivi. I consulenti, che comprendono esperti del settore e investitori in tecnologia, offriranno consigli e strategie al team dirigente di SoSafe per i suoi ambiziosi piani di espansione della leadership nella categoria e nei prodotti.

Forrester prevede che le violazioni dei dati nel 2024 coinvolgeranno per il 90% l'elemento umano, pertanto la riduzione del rischio umano deve essere una priorità per le organizzazioni che intendano garantire la continuità delle proprie attività. SoSafe offre una soluzione guidata dalla tecnologia e basata su un modello psicologico e incentrato sul fattore umano. Mentre SoSafe è impegnata a rafforzare l'autotutela digitale in tutto il mondo, l'azienda sta attualmente guidando l'evoluzione della categoria da consapevolezza e formazione in ambito di sicurezza alla gestione del rischio umano.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita