Intersolar Europe: e se crescessimo ancora di più?

MONACO DI BAVIERA e PFORZHEIM, Germania: L’obiettivo del governo tedesco consiste nell’avere in parti uguali centrali elettriche su larga scala e impianti installati sui tetti. Nel 2023 il segmento degli impianti al suolo su larga scala è aumentato al 45%. La crescita di questo segmento continuerà grazie all’adozione del pacchetto di misure Solar Package I, che mira a ridurre le lungaggini della burocrazia associate all’attuazione di impianti solari per conseguire una crescita annuale di 22 gigawatt di picco a partire dal 2026. Le applicazioni, i prodotti e i modelli aziendali più recenti riguardanti centrali fotovoltaiche su larga scala saranno in mostra all’Intersolar Europe, la principale esposizione mondiale nel settore dell’energia solare.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita