Forrester: le vendite al dettaglio online globali cresceranno dell'8,9% all'anno, raggiungendo i 6.800 miliardi di dollari nel 2028

Gli investimenti dei rivenditori nell'intelligenza artificiale generativa (genAI), l'aumento dei mercati online e la maggiore alfabetizzazione digitale continueranno a promuovere la crescita delle vendite al dettaglio online a livello globale

CAMBRIDGE, Mass.: Forrester (Nasdaq: FORR) prevede che le vendite al dettaglio in rete totali a livello globale aumenteranno da 4.400 miliardi di dollari nel 2023 a 6.800 miliardi di dollari entro il 2028 ad un tasso annuale di crescita composto (compound annual growth rate, CAGR) pari all'8,9%. Secondo il rapporto Global Retail E-Commerce Forecast, 2024 To 2028 (Previsione dell'e-commerce al dettaglio globale dal 2024 al 2028), che offre previsioni a cinque anni delle vendite al dettaglio totali in rete e nei punti vendita fisici per 40 Paesi in tutto il mondo, nonostante l'aumento dell'e-commerce, il 76% (ovvero 21.900 miliardi di dollari) di vendite al dettaglio globali avverranno in punti vendita fisici nel 2028.

Fonte: Business Wire

