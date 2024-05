Aqara presenta il Roller Shade Controller T1S con supporto Matter-over-Bridge

NEW YORK: Aqara, azienda leader globale e pioniere nell'Internet delle cose (IoT), oggi presenta il suo Roller Shade Controller T1S, un motore tubolare che supporta la compatibilità Matter sul ponte per una interoperabilità superiore nelle piattaforme e nei dispositivi domestici smart. Una soluzione discreta che si integra in qualsiasi ambiente, questo motore offre ai proprietari di casa maggiore comodità, efficienza energetica e privacy. Infatti, automatizzando le tende, questo dispositivo elimina la necessità di regolazioni manuali, arricchendo l'esperienza olistica della casa smart.

Sia tramite telecomando, orari programmati, app mobili, assistenti vocali, o automazione domestica completa, il Roller Shade Controller T1S facilita enormemente la regolazione simultanea di varie tende, comprese quelle in finestre difficili da raggiungere. Presenta una miriade di funzionalità di automazione e controlli che rispondono intuitivamente alle richieste degli utenti, consentendo la creazione di atmosfera, regolazione dell'illuminazione nel corso della giornata, regolazione della temperatura assieme ad altri dispositivi smart, e maggiore privacy dal mondo esterno.

Compatibile con varie coperture di finestre, come tende a rullo, tende a rullo zebra, tende Shangri-la e tende a nido d'ape, questo motore per tende a rullo su base Zigbee offre massima flessibilità e integrazione continua con piattaforme compatibili con Matter tramite un ponte Aqara Matter*. Il T1S si connette con Aqara Home e piattaforme di terze parti, compresi Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey e SmartThings, offrendo ai proprietari di casa maggiore scelta nella creazione di scenari e automazioni domestiche smart personalizzate.

Con la tecnologia avanzata del motore DC, il Roller Shade Controller T1S opera alla velocità elevata di 25 rpm, pur mantenendo un livello acustico basso, inferiore ai 27 dB, assicurando un ambiente tranquillo che invita al riposo, alla concentrazione e alla produttività. L'app Aqara Home supporta un funzionamento del motore ancora più silenzioso, consentendo un'apertura e una chiusura lenta e graduale del motore in un periodo di tempo preimpostato (ad esempio, 30 minuti).

Per maggiori informazioni sul Roller Shade Controller T1S, visitare il nostro sito.

* The Roller Shade Controller T1S è compatibile con tende a rullo per interni con tubo del diametro di 38 millimetri. Il tubo della tenda a rullo e la tenda sono accessori non inclusi ma acquistabili separatamente.

Fonte: Business Wire

