FPT Software riconosciuta alla valutazione 2024 della PEAK Matrix® nei servizi di applicazione aziendali SAP dell'Everest Group per le aziende di medie dimensioni

HANOI, Vietnam: ll fornitore globale di servizi informatici FPT Software si è posizionato come Major Contender alla valutazione 2024 della PEAK Matrix® nei servizi di applicazione aziendali SAP dell'Everest Group per le aziende di medie dimensioni, apparendo per la prima volta nella presente relazione.

La presente ricerca valuta 15 fornitori, concentrandosi sui servizi di applicazione aziendale SAP per le aziende di medie dimensioni. I fornitori presentati sono suddivisi in tre categorie: leader, major contender e aspiranti. Questi titoli sono assegnati sulla base di una valutazione imparziale e meticolosa relativa a fattori quali: l'impatto sul mercato, visibilità a capacità, referenze dei clienti e l'attuale analisi di mercato sui servizi di applicazioni aziendali SAP.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita