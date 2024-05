Parse Biosciences lancia la piattaforma Trailmaker Data Analysis per semplificare il sequenziamento di cellule singole

La nuova piattaforma cloud facilita l'analisi semplificata, end-to-end di dati di singole cellule

SEATTLE: Parse Biosciences, un fornitore leader di soluzioni accessibili per il sequenziamento di cellule singole ha annunciato oggi la disponibilità di Trailmaker™, la sua piattaforma cloud facile da usare e su misura per l'analisi dei dati sulle cellule singole. Veloce, modulabile e capace di fornire un'analisi end-to-end, Trailmaker elimina le comuni barriere di analisi e trasforma rapidamente i dati sulle cellule singole in informazioni biologiche.

Il sequenziamento dell'RNA (RNA-Seq) di singole cellule offre ai ricercatori spunti sui sistemi biologici e trova applicazioni in diversi campi come la biologia dello sviluppo, l'oncologia e l'immunologia. Dato che l'scRNA-seq è sempre più adottato e sperimentato, vi è un crescente bsiogno di metodi basati su dati accessibili che possano aiutare i ricercatori a generare facilmente informazioni biologiche.

Fonte: Business Wire

