Airgain firma un memorandum d'intesa con COMPAL, azienda leader globale Fortune 500, sulla tecnologia 5G Smart FWA di Airgain

Smart Lantern TM migliorerà l'esperienza clienti e ridurrà i costi di installazione degli operatori

SAN DIEGO: Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG), un fornitore leader di soluzioni di connettività wireless, ha firmato un memorandum d'intesa (MoU) strategico con Compal Electronics, Inc. (TAIEX: 2324), azienda globale Fortune 500 leader nella produzione di dispositivi smart, per un piano completo di commercializzazione di una tecnologia 5G Smart Fixed Wireless Access (FWA).

L'accordo segnala un passaggio importante verso la possibilità della produzione di massa di questa tecnologia rivoluzionaria che potenzialmente migliora notevolmente l'esperienza clienti 5G e le funzionalità degli operatori di reti mobili (MNO).

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita