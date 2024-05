LabVantage acquisisce SEIN Infotech South Korea per ampliare le offerte di conformità ambientale e crescita nella regione APAC

—Con SEIN Technology, LIMS di LabVantage diventa la prima piattaforma integrata del settore con soluzioni di gestione EHS (ambiente, salute e sicurezza) per i settori energetico e chimico—

SOMERSET, N.J.: LabVantage Solutions, Inc., fornitore leader di soluzioni e servizi informatici di laboratorio, incluse piattaforme LIMS specifiche che consentono un'implementazione rapida a costi inferiori, ha annunciato oggi l'acquisizione dell'innovatore di software SEIN Infotech South Korea, noto per le sue affidabili applicazioni di gestione EHS (ambiente, salute e sicurezza). Questa mossa amplia in maniera strategica le capacità di LabVantage nella regione Asia-Pacifico (APAC), migliorando in particolare le sue offerte di conformità ambientale e consentendo all'azienda di offrire una piattaforma informatica integrata e senza rivali, la prima del settore, con soluzioni di gestione EHS per le industrie nei settori chimico ed energetico globali.

Fonte: Business Wire

