Adani Ports firma una concessione di 30 anni per gestire il Terminal 2 di container al Porto di Dar es Salaam

Sinossi dell'editore

La concessione segnala l'ingresso di Adani Ports in Tanzania

CT2 ha una capacità di 1 milione di TEU e gestisce circa l'83% del volume di contenitori della Tanzania

Il Porto di Dar es Salaam è un porto di ingresso con una rete ben connessa di strade e ferrovie

Il consorzio guidato da Adani Ports acquisirà la società del progetto in Tanzania, che racchiude tutte le apparecchiature di gestione del porto e i dipendenti, per un importo di 39,5 milioni di dollari

AHMEDABAD, India e ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: Adani International Ports Holdings Pte Ltd. (AIPH), azienda interamente controllata di Adani Ports e Special Economic Zone Ltd. (APSEZ), ha firmato un accordo di concessione trentennale con Tanzania Ports Authority per operare e gestire il Terminal 2 dei container nel Porto di Dar es Salaam, in Tanzania.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita