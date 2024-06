Wipro espande l’offerta di canali di vendita al dettaglio in collaborazione con Cisco e AT&T

Wipro VisionEdge+ consente ai retailer di migliorare l’esperienza del cliente e promuovere ricavi da annunci pubblicitari incrementali in negozi fisici

E. BRUNSWICK, New Jersey e BENGALURU, India: Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), una delle principali società di consulenza e servizi tecnologici, oggi ha annunciato l’espansione delle funzionalità focalizzate sulla vendita al dettaglio nell’ambito di Wipro VisionEDGE+. Questa offerta potenziata, sviluppata tramite una partnership stretta con Cisco e AT&T e che utilizza Amazon Web Services (AWS), serve da piattaforma di trasformazione completa nel settore retail, progettata per liberare l’intero potenziale della rete di canali per le vendite al dettaglio.

Secondo la National Retail Foundation, l’80% di tutti gli acquisti ha ancora luogo in negozi, che forniscono quindi ai brand e alle imprese di vendita al dettaglio un punto cruciale di connessione con i consumatori.

Fonte: Business Wire

