L’innovazione a 180° di Tineco: il nuovo FLOOR ONE Stretch S6 con tecnologia HyperStretch

MILANO: Tineco aggiorna il proprio ecosistema con un nuovo modello: il FLOOR ONE Stretch S6. Questa lavapavimenti e aspirapolvere ha una peculiarità unica: è in grado di piegarsi a 180° gradi, in modo da raggiungere qualsiasi superficie, sia che si tratti di pulire sotto ad un mobile, che in un angolo recondito della casa.

Dotato delle più recenti tecnologie all’avanguardia, tra cui il sensore iLoop Smart Sensor, il sistema di autopulizia MHCBS e le celle a sacchetto (pouch cells), Tineco FLOOR ONE Stretch S6 ha una considerevole e migliorata autonomia di 40 minuti.

La nuova tecnologia HyperStretch

Grazie alla tecnologia HyperStretch, il dispositivo può inclinarsi fino a 180° senza compromettere la potenza di aspirazione, permettendo una facile manovrabilità sotto i mobili e raggiungendo spazi angusti, dove polvere e briciole sono solite nascondersi.

Tineco FLOOR ONE Stretch S6 ha un design rinnovato: il serbatoio dell'acqua pulita è posizionato sopra la spazzola, e ha un'altezza di soli 13 cm quando è completamente distesa. Inoltre, il nuovo sistema di separazione dell'acqua sporca a tre camere di Tineco distingue efficacemente solidi, liquidi e aria, isolando lo sporco per proteggere il motore e mantenendo la massima potenza di pulizia anche in posizione orizzontale.

La spazzola, inoltre, grazie a dei bordi ancora più sottili sui tre lati è in grado di adattarsi ad ogni angolo e rientranza, formando un’accoppiata perfetta con la feature HyperStretch del nuovo Tineco.

Un dispositivo smart

FLOOR ONE Stretch S6 è in grado di compiere un’autopulizia in due minuti dal tubo alla spazzola, grazie all’utilizzo di acqua fresca a 70℃. Dopo questo passaggio, segue un’asciugatura di 5 minuti a 70°C, che non lascia traccia di acqua. Il rullo della spazzola ruota in entrambe le direzioni per renderla più soffice e asciutta, riducendo così anche il rischio di odori.

FLOOR ONE Stretch S6 eredita tutte le smart features dei modelli precedenti: tecnologia MHCBS, celle a sacchetto e sensore iLoop. Grazie alla prima tecnologia, il rullo di Tineco FLOOR ONE Stretch S6 è sempre pulito, garantendo così la pulizia costante dei pavimenti, che rimangono privi di strisce e residui. La tecnologia include un raschietto fluttuante che rimuove efficacemente lo sporco, impedendo all'acqua sporca di lasciare macchie sul pavimento.

Le pouch cells – o celle a sacchetto – offrono invece numerosi vantaggi rispetto alle batterie tradizionali, tra cui una maggiore efficienza energetica, una durata di vita prolungata fino a tre volte e una significativa riduzione dell'impatto ambientale.

Grazie al sensore iLoop, FLOOR ONE Stretch S6 adatta la potenza di aspirazione in base allo sporco presente, garantendo una pulizia efficace e una riduzione dello spreco della batteria. Grazie a una batteria potenziata, Tineco FLOOR ONE S6 Stretch vanta un’autonomia di 40 minuti, anche dopo molteplici utilizzi.

Prezzi e disponibilità

Tineco FLOOR ONE S6 Stretch è acquistabile da Amazon e dal sito ufficiale di Tineco a partire da adesso al prezzo di 599,00€.

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

Fonte: Business Wire

