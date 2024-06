GIGABYTE illumina il Taipei 101 e ridefinisce l'evoluzione dell'IA accelerata dal computing di nuova generazione al COMPUTEX

TAIPEI: Rinomata su scala globale per le sue capacità di ricerca e sviluppo, GIGABYTE Technology esporrà i suoi prodotti e soluzioni al COMPUTEX, in programma dal 4 al 7 giugno con il tema "ACCEVOLUTION", acclamando la nuova era del computing accelerato e dell'intelligenza artificiale. L'IA si conferma quale tendenza importante, che attira leader del settore, incluso il maggior numero di CEO nella storia di COMPUTEX. Per festeggiare, GIGABYTE illuminerà il Taipei 101 il 4 giugno dalle 18:30 alle 22:00, nel corso di COMPUTEX, promuovendo l'evento dedicato all'IA e accogliendo ospiti internazionali.

Visitate la pagina degli eventi COMPUTEX di GIGABYTE: https://www.gigabyte.com/Events/Computex.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita