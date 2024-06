ExaGrid annuncia lo stato “Veeam Ready-Object” al VeeamON 2024

ExaGrid completa il programma di verifica dell'archiviazione degli oggetti Veeam S3

FORT LAUDERDALE, Fla.: VeeamON – ExaGrid ®, l'unica soluzione di archiviazione di backup a livelli con Retention Time-Lock che comprende un livello non esposto alla rete (creando un gap di aria a livello), eliminazioni dilazionate e immutabilità per il recupero di ransomware, oggi ha annunciato durante l'evento annuale VeeamON 2024 che ExaGrid ha ottenuto lo stato “Veeam ® Ready-Object”, verificando che Veeam riesce a scrivere su ExaGrid Tiered Backup Storage come target di archiviazione di oggetti S3, oltre alla capacità di supportare il Veeam Backup per Microsoft 365 utilizzando S3 direttamente su ExaGrid. Veeam Software è il leader assoluto per quota di mercato nella protezione dei dati e nel recupero da ransomware.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita