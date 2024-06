Verimatrix presenterà le più recenti innovazioni riguardanti la sicurezza delle app al droidcon di San Francisco e Berlino

Gli eventi offriranno a clienti e partner l’opportunità di sperimentare di persona vari demo della suite di prodotti e servizi per la protezione delle app Verimatrix XTD

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO: Notizie normative:

Verimatrix, (Euronext Parigi: VMX, FR0010291245), leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato che presenterà le soluzioni per la sicurezza delle app Verimatrix Extended Threat Defense (XTD) in occasione due eventi droidcon imminenti:

droidcon San Francisco – 6-7 giugno 2024

Mission Bay Conference Center presso la UCSF

https://sf.droidcon.com/

droidcon Berlino – 3-5 luglio 2024

CityCube Berlino

https://berlin.droidcon.com/

In quanto conferenze di altissimo livello riguardanti lo sviluppo di Android, gli eventi droidcon rappresentano opportunità per molti dei team internazionali DevSecOp che guardano al futuro di scoprire direttamente come le soluzioni per la sicurezza delle app Verimatrix XTD forniscono velocemente e facilmente le affidabili funzionalità di protezione, monitoraggio e risoluzione di cui i creatori di app hanno bisogno per proteggere adeguatamente sia le aziende che offrono un’app sia i loro utenti.

