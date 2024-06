DNP produrrà in serie pellicole decorative ecologiche per gli interni delle automobili

-Promozione delle iniziative di riciclo dei veicoli-

TOKYO: Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912) ha messo a punto una tecnica di fabbricazione in serie di pellicole decorative ecologiche a base di propilene (PP) per gli interni delle automobili, con l'obiettivo di promuovere le iniziative di riciclo dei veicoli.

[Contesto]

Ogni anno in Giappone vengono rottamati circa 3,5 milioni di automobili, anche se, in seguito all'entrata in vigore della legge sul riciclo delle automobili nel 2002, oltre il 95% dei veicoli a fine vita viene ora riciclato. Finora, i residui da autodemolizione (ASR), come i rifiuti di plastica rimasti dopo la demolizione e la frantumazione, sono stati termo-riciclati tramite incenerimento.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita