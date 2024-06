Vantage Data Centers completa la prima cartolarizzazione di asset garantiti (ABS) da centri dati in EMEA con una transazione da 600 milioni di sterline

La società completa la sua decima cartolarizzazione dal 2018 e il nono finanziamento green per promuovere continui sviluppi sostenibili nella regione

DENVER e LUSSEMBURGO: Vantage Data Centers, un importante fornitore globale di campus di data center su iperscala, oggi ha annunciato di aver raccolto 600 milioni di sterline in titoli a termine cartolarizzati, rendendola la prima cartolarizzazione di asset di data center nell'EMEA. La transazione comprende altri 100 milioni di sterline in titoli di finanziamento variabile non finanziati. I finanziamenti a termine sono classificati A-, A (basso) e A rispettivamente da Standard & Poor’s, Morningstar DBRS e Scope Ratings.

Guidate da Barclays, che ha agito come unico consulente strutturante e unico consulente strutturante green, e Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) Nikko Capital Markets, i titoli verranno utilizzati per rifinanziare il debito di 480 milioni di sterline per due strutture (CWL11 e CWL13) sul campus 148MW di Vantage a Cardiff, in Galles, uno dei campus di data center più grandi d'Europa.

Fonte: Business Wire

