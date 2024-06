ees Europe: immagazzinamento di energia in batterie – batterie ricaricabili portatili per la transizione energetica

MONACO DI BAVIERA e PFORZHEIM, Germania: Il settore dell’immagazzinamento di energia in batterie è in rapida espansione. Secondo uno studio condotto da Frontier Economics, il volume dei sistemi di immagazzinamento dell’energia collegati alla rete elettrica nella sola Germania potrebbe aumentare a 60 gigawatt (GW) o 271 gigawattora (GWh) entro il 2050. Si tratta di un valore pari a quaranta volte l’attuale capacità di immagazzinamento. Si prevedono dinamiche, in relazione al contenimento dei costi e alla velocità d’installazione, simili a quelle riscontrate negli ultimi anni con gli impianti fotovoltaici. Presto l’immagazzinamento di energia in batterie cambierà in modo fondamentale l’erogazione di energia. Le tecnologie, le tendenze e gli sviluppi del mercato più recenti saranno in mostra all’ees Europe, la più grande e internazionale esposizione europea di batterie e sistemi di immagazzinamento di energia in batterie.

Fonte: Business Wire

