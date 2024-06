La piattaforma di progettazione di IA Neural Concept raccoglie 27 milioni di dollari in un round di serie B per accelerare ulteriormente la crescita globale

LOSANNA, Svizzera: Neural Concept, la piattaforma leader di intelligence di progettazione che trasforma il design di prodotti con il deep learning 3D, ha annunciato di aver raccolto 27 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie B. Il round è stato guidato da Forestay Capital, con il gruppo D. E. Shaw e la partecipazione degli investitori esistenti Alven, CNB Capital, HTGF e Aster Group. Questo round segue quello di serie A da 9 milioni di dollari dell'azienda el marzo 2022 e il round seed da 2 milioni di dollari del 2020. I fondi raccolti durante quest'ultimo round saranno utilizzati per consolidare la leadership tecnologica di Neural Concept nel settore, nonché per accelerare le sue attività di reclutamento e crescita a livello globale per soddisfare la forte domanda dei clienti in Europa, Asia-Pacifico e Stati Uniti.

Fonte: Business Wire

