Klas annuncia il lancio di TRX D16, il primo server integrato di sviluppo delle prestazioni su scala cloud e piattaforma logger per i dati dei veicoli

TRX D16 è un server HPC e logger di veicoli per lo sviluppo di sistemi ADAS/AD da livello 2+ a livello 5 SAE in laboratorio e a bordo dei veicoli

STOCCARDA, Germania: Klas, leader mondiale nelle soluzioni tecnologiche edge rugged, è orgogliosa di presentare la sua soluzione più avanzata per la registrazione dei dati del veicolo: il TRX D16. Questo dispositivo all'avanguardia integra il calcolo ad alte prestazioni (HPC) e l'archiviazione in un'unica piattaforma, rivoluzionando lo sviluppo di sistemi ADAS/AD e la registrazione dei dati sia in laboratorio che a bordo dei veicoli.

Il TRX D16 introduce progressi rivoluzionari nell'elaborazione e nella registrazione a bordo del veicolo e sfrutta una tecnologia finora limitata al cloud o a logger estremamente grandi.

Fonte: Business Wire

