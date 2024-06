Denodo è stata nominata Customers' Choice nel report 2024 di Gartner® Peer Insights™ "Voice of the Customer": Data Integration Tools

Denodo, leader nella gestione dei dati, è l'unico rivenditore ad aver ricevuto questo riconoscimento per quattro anni di seguito

PALO ALTO, California: Denodo, azienda leader nella gestione dei dati, ha annunciato di essere stata nominata Customers' Choice dei clienti nel report Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”: Data Integration Tools, del 24 maggio 2024. Con una valutazione complessiva di 4,6 su 5*, Denodo è tra i soli quattro rivenditori a essere stati nominati come Customers’ Choice per il 2024, ed è l'unico rivenditore ad aver ottenuto questo riconoscimento per quattro anni consecutivi.

Fonte: Business Wire

