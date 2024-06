Un sondaggio Q4 Inc. rivela un sentimento positivo degli IRO in tema IA e relazioni con gli investitori

Oltre il 70% degli IRO intervistati ritiene che l'intelligenza artificiale farà risparmiare tempo e aumenterà l'efficienza

TORONTO: Q4 Inc. (“Q4” o “la società”), la piattaforma IR Ops, presenta i risultati di un sondaggio incentrato su una serie di argomenti per comprendere meglio gli obiettivi, le sfide e i casi d'uso dell'IA per gli Investor Relations Officers (“IRO”). Oltre 200 IRO hanno partecipato al sondaggio, fornendo una visione approfondita di quello che potrebbe essere il futuro delle relazioni con gli investitori (Investor Relations, “IR”) e una chiara tabella di marcia su come i partner tecnologici IR possono aiutarli.

Con team di piccole dimensioni e budget limitati, i programmi di IR sono estremamente concentrati per ottenere maggiore efficienza ed efficacia nelle loro strategie di IR.

Fonte: Business Wire

