Il Lanificio apre nuovi punti vendita puntando all'espansione internazionale

BIELLA, Italia: Il Lanificio, marchio italiano di abbigliamento di alta qualità, è lieto di annunciare l'apertura di due nuovi punti vendita, uno a Pescara, in Italia, e l'altro ad Aubonne, in Svizzera. Grazie a queste nuove aperture, il portafoglio totale de Il Lanificio comprenderà 18 negozi in tutta Europa.

L'apertura del negozio di Pescara è prevista per il 7 giugno, mentre a luglio aprirà il punto vendita in Svizzera, il terzo "Il Lanificio" a livello internazionale, che si aggiunge alle sedi già esistenti di San Marino e Mendrisio, Svizzera, sottolineando la crescente presenza europea del marchio.

Il Lanificio è un marchio italiano di abbigliamento di alta qualità per uomo e donna, noto per i suoi tessuti pregiati, la sua sartorialità eccezionale e il suo impegno nell'offrire ai clienti l'esperta maestria artigianale italiana.

Fonte: Business Wire

