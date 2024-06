REPLY: Reply nominata tra i Visionari del Magic Quadrant™ di Gartner® 2024 per i sistemi di gestione del magazzino

TORINO, Italia: Reply, gruppo internazionale di consulenza e system integration, è stata riconosciuta, per il quinto anno consecutivo, tra i Visionari nel Gartner “Magic Quadrant for Warehouse Management Systems” del 2024, grazie al suo impegno nel fornire soluzioni WMS innovative che rispondono alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Con la soluzione LEA Reply™, Reply offre una piattaforma digitale, modulare ed estensibile, 100% cloud-native e basata su microservizi, progettata per ottimizzare le operazioni di magazzino, migliorare l'efficienza e snellire i processi della catena di fornitura. La componibilità e l’adattabilità di questa soluzione consentono di creare soluzioni personalizzate e scalabili in grado di rispondere alle specifiche esigenze dei clienti e di accelerare la trasformazione digitale nelle loro organizzazioni. Come parte della roadmap di evoluzione tecnologica della piattaforma LEA Reply™, negli ultimi mesi è stato integrato un assistente digitale basato su IA generativa denominato “LEApedia”. L’assistente è progettata per interpretare e rispondere alle domande e ai comandi in linguaggio naturale, migliorando l'usabilità complessiva del WMS. Semplificando l'analisi di vasti set di dati, consente agli operatori di magazzino di identificare rapidamente schemi e informazioni che in precedenza venivano raccolti con modalità e tempi più lunghi.

"Siamo entusiasti di essere riconosciuti tra i Visionari nel Gartner WMS Magic Quadrant 2024 per il quinto anno consecutivo, a testimonianza del nostro impegno nel fornire soluzioni di gestione del magazzino innovative e incisive. Questo risultato rafforza anche il valore della nostra visione unica e distintiva, che grazie ad una delle prime piattaforme basate su microservizi nel settore conferisce ai clienti di LEA Reply™ un significativo vantaggio competitivo," ha dichiarato Enrico Nebuloni, Executive di Reply.

Realizzando soluzioni in grado di rispondere alle diverse esigenze di evoluzione digitale dei propri clienti, Reply continua a consolidare la sua posizione di partner nel campo delle soluzioni tecnologiche per la supply chain.

Gartner, agic Quadrant for Warehouse Management Systems, Dwight Klappich, Simon Tunstall, Rishabh Narang, Federica Stufano, 2 maggio 2024.

GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi, e MAGIC QUADRANT è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate e viene utilizzato qui con il permesso. Tutti i diritti riservati.

Gartner non sponsorizza alcun fornitore, prodotto o servizio rappresentato nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di selezionare solo quei fornitori con le valutazioni più alte o altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner consistono nelle opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, riguardo a questa ricerca, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita