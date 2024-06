Gcore lancia Inference at the Edge – avvicinando le applicazioni IA agli utenti finali ai fini di prestazioni in tempo reale integrate

La nuova soluzione IA consente l’implementazione rapida, sicura e a costo contenuto di modelli di machine learning preaddestrati a livello globale, all’edge

LUSSEMBURGO: Gcore, impresa che sviluppa soluzioni globali per la sicurezza, i network, il cloud e l’IA all’edge, oggi ha annunciato il lancio di Gcore Inference at the Edge, un’innovativa soluzione che offre esperienze a latenza ultrabassa per applicazioni IA, consentendo l’implementazione distribuita di modelli di machine learning (ML) preaddestrati ai nodi di inferenza all’edge, assicurando un’inferenza in tempo reale integrata.

Gcore Inference at the Edge mette in grado le aziende in molteplici settori – automotive, produzione, vendite al dettaglio e tecnologia – di implementare modelli IA sicuri, scalabili, a costo contenuto.

Fonte: Business Wire

