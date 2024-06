ReNew annuncia i risultati relativi al quarto trimestre e all’intero anno finanziario 2024: dichiara l’utile al netto delle imposte per tale anno e fornisce le previsioni a lungo termine

GURUGRAM, India: ReNew Energy Global Plc (“ReNew” o la “Società”) (Nasdaq: RNW, RNWWW), una delle principali società nello sviluppo di soluzioni per la decarbonizzazione, oggi ha annunciato i risultati consolidati, rendicontati in conformità alla IFRS (revisione contabile non ancora effettuata), relativi al quarto trimestre dell’anno finanziario 2024 e all’anno conclusosi il 31 marzo 2024.

Punti salienti sull’operatività

Al 31 marzo 2024 il portafoglio della Società consisteva di circa 13,5 GW, dei quali circa 9,5 generano ricavi e circa 4 sono commissionati, rispetto a circa 13,7 GW al 31 marzo 2023. Successivamente alla fine dell’anno, la Società ha sottoscritto circa 2,2 GW di accordi per l’acquisto di potenza (PPA) portando il portafoglio a circa 15,6 GW al 31 maggio 2024.

Fonte: Business Wire

