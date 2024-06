Constructora San Jose sceglie il sistema di spegnimento rapido di Tigo per un impianto solare da 142 MWp

Tigo MLPE offre una sicurezza di primo livello per una grande installazione solare commerciale e industriale nella Spagna centrale; l'implementazione è garantita dal programma di qualità Green Glove.

CAMPBELL, Calif.: Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), fornitore leader di soluzioni software intelligenti per il solare e l'energia, ha annunciato oggi che la principale società di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC), Constructora San Jose, S.A., ha scelto Tigo come fornitore della tecnologia di spegnimento rapido per un impianto solare da 142 MWp per un'installazione industriale in Spagna. L'affidabilità della funzionalità di spegnimento rapido è essenziale per garantire la sicurezza antincendio ai proprietari dell'impianto ed elimina il rischio di esposizione all'elettricità CC ad alta tensione durante le operazioni e la manutenzione, nonché per il personale di emergenza in caso di contatto con l'impianto durante gli intervalli di manutenzione o in situazioni di emergenza.

Fonte: Business Wire

