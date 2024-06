Sectigo CO rafforza la presenza iberica mentre accelera l'adozione del Certificate Lifecycle Management

I veterani del settore si uniscono al leader del CLM per potenziare le vendite e la rete di collaboratori in un'importante regione

MADRID: Sectigo®, il fornitore più innovativo di Comprehensive Certificate Lifecycle Management (CLM) (Gestione completa del ciclo di vita dei certificati), oggi ha annunciato l'espansione del suo team spagnolo con la nomina di tre nuovi neoassunti. Queste nomine nascono dall'impegno di Sectigo per aumentare il suo canale e la presenza nelle vendite in questo mercato europeo in rapida crescita.

I certificati digitali hanno un ruolo essenziale nell'autenticazione e nella sicurezza delle comunicazioni in aziende di ogni dimensione. Le tendenze parallele di proliferazione dei certificati e di accorciamento della durata dei certificati negli anni sono risultate in una maggiore esigenza di gestione dei certificati.

Con Google che esprime l'intenzione di ridurre i periodi di validità dei certificati da 398 giorni a 90 giorni, l'unico approccio pratico è utilizzare CLM automatici per mantenere i certificati validi e sicuri. Sectigo raccomanda caldamente questa pratica mentre rafforza la cybersicurezza rendendo l'automazione di default per tutti.

Sebbene i certificati da 90 giorni non siano ancora obbligatori, il momento d adottare e implementare un CLM è adesso. Il CLM non solo assicura la conformità e previene le interruzioni oggi, ma riduce anche al minimo le sfide future e prepara le organizzazioni alla preparazione quantistica.

La presenza sempre crescente di Sectigo sul mercato spagnolo dimostra il suo impegno a rendere il CLM una pratica standard per tutte le aziende spagnole durante la transizione ai certificati di 90 giorni. Il nuovo team spagnolo di Sectigo oggi è aumentato a sette, e copre Compliance, Development e Sales (Conformità, Sviluppo e Vendite), e ha recentemente accolto:

Javier Fernandez - Enterprise Regional Sales Manager Nel suo nuovo incarico, Javier utilizzerà la sua ampia esperienza nel settore del computer networking per dirigere le attività di vendita di Sectigo in Spagna. Grazie alla sua carriera comprovata presso le principali aziende del settore, come Palo Alto Networks e Fortinet, Javier è idealmente posizionato per il successo.

Carlos Martinez - Channel Sales Representative Dopo 24 anni di prestigiosa carriera collaborando con leader nel mercato come la società di cybersecurity basata sull'intelligenza artificiale (AI) RedCarbon e il leader di comunicazioni wireless Radwin, Carlos guiderà la crescita dei rapporti con i canali di vendita di Sectigo.

Jairo Fraile - Sectigo Vice President of Global Partner Sales Jairo ha precedentemente per i leader di cybersecurity McAfee e NortonLifeLock. Poiché il canale è vitale per Sectigo, l'esperienza quasi trentennale di Jairo nel settore della cybersecurity supporta l'impegno del team.

“Sono lieto di accogliere Carlos, Javier e Jairo nella famiglia Sectigo. Questi neo-dirigenti portano un bagaglio di conoscenze nel settore in una regione in cui le vendite di CLM stanno crescendo rapidamente. Questa esperienza di sicurezza digitale del nuovo team è più importante che mai per i clienti di Sectigo considerando la riduzione a 90 giorni dei cicli di vita dei certificati. Siamo impegnati ad aiutare i clienti di ogni dimensione a raggiungere la fiducia digitale. L'investimento di Sectigo in Spagna sottolinea la nostra passione nel supportare il mercato in espansione”, ha spiegato Ottavio Camponeschi, VP di Enterprise Sales EMEA di Sectigo.

I successi di Sectigo nel guidare e incrementare il mercato CLM sono riconosciuti nell'industria, avendo recentemente vinto i premi Top Cyber Company Award da Enterprise Security Tech, Security Company of the Year Award da Global InfoSec e Top Certificate Lifecycle Management Award da Cybersecurity Excellence. Inoltre, Sectigo ha vinto Frost & Sullivan Certificate Lifecycle Management Leadership Award, è ben posizionato come leader in 4 trimestri consecutivi in G2, e ha un rating medio di 4.9 nei Gartner Peer Insights.

Sectigo è il fornitore di gestione del ciclo di vita dei certificati (CLM) più innovativo del settore, con soluzoini automatiche e certificati digitali che assicurano ogni identità umana e artificiale per i marchi più grandi al mondo. La sua piattaforma CLM automatica, nativa sul cloud, universale eroga e gestisce certificati digitali forniti da tutte le autorità di certificati (CA) fidate per semplificare e migliorare i protocolli di sicurezza in tutta l'azienda. Sectigo è una delle prime e più grandi CA, con oltre 700.000 clienti e da vent'anni offre fiducia digitale senza pari. Per maggiori informazioni, visitare www.sectigo.com, seguiteci su LinkedIn, e abbonatevi al nostro podcast premiato col Webby, Root Causes.

