Q4 Inc. trasforma i rapporti con gli investitori mediante la piattaforma IR Ops basata sull’IA

Fornisce ai team IR ciò che questi attendevano – una singola, potente piattaforma per i rapporti con gli investitori

TORONTO: Q4 Inc. (“Q4” o la “Società”), impresa che sviluppa la piattaforma IR Ops, risponde all’esigenza di un approccio connesso al flusso di lavoro e ai dati per i professionisti dei rapporti con gli investitori mediante la piattaforma IR Ops basata sull’IA, creata appositamente per ridurre il tempo dedicato alle attività amministrative e consentire ai funzionari responsabili dei rapporti con gli investitori (IRO, Investor Relations Officer) di essere più strategici.

Molti IRO devono far fronte a una serie frammentata di strumenti per i rapporti con gli investitori – dovendo utilizzare vari software per ciascuna funzione del loro ruolo. Questo approccio incoerente causa dati e un flusso di lavoro sconnessi e incompleti, rendendo le operazioni riguardanti i rapporti con gli investitori costose, lente e inefficaci.

Fonte: Business Wire

