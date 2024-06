OpenX annuncia l'espansione internazionale di TV by OpenX assieme a miglioramenti negli USA

OpenX presenta in anteprima la sua iniziativa in corso volta a integrare i vantaggi del lineare con i miglioramenti delle prestazioni della CTV.

PASADENA, California: OpenX Technologies, Inc., una delle piattaforme omnicanale leader a livello globale sul lato dell'offerta, ha annunciato oggi l'espansione internazionale di TV by OpenX in Australia, Francia, Germania, Italia, Giappone, Spagna e Regno Unito. Al contempo, OpenX sta potenziando TV by OpenX negli USA per offrire una selezione basata sui dati, pronta al futuro e differenziata per una CTV di alta qualità e accessibile.

Espansione globale

L'espansione globale di TV by OpenX segna il primo passo in direzione di una CTV trasparente e accessibile in Australia, Francia, Germania, Italia, Giappone, Spagna e Regno Unito, consentendo agli acquirenti di continuare a rivolgersi al pubblico che sceglie di guardare la CTV.

Fonte: Business Wire

