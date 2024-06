Owl Labs lancia il software basato sull’IA e la videocamera Meeting Owl ® 4+ per creare il primo sistema autonomo di dispositivi connessi in modalità wireless, a 360 gradi per lavoro ibrido

La tecnologia proprietaria con video 4K Ultra HD consente riunioni ibride più naturali – ora è possibile collegare fino a tre videocamere per attrezzare spazi indipendentemente dalle dimensioni

LONDRA: Owl Labs, la prima impresa a sviluppare soluzioni per videoconferenze a 360 gradi basate sull’IA, oggi ha lanciato il suo prodotto di punta di nuova generazione, Meeting Owl 4+, il più recente sistema multifunzione – microfono, diffusori, videocamera a 360 gradi con funzionalità video 4K Ultra HD ai fini di una nitidezza finora mai raggiunta. Il nuovo Meeting Owl utilizza la versione più recente del software Owl Intelligence System (OIS) che ora consente di associare in modalità wireless un numero maggiore di dispositivi, per cui le aziende possono personalizzare i loro spazi per rispondere a esigenze in evoluzione.

Fonte: Business Wire

