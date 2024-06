MSCI trasforma l’analisi del rischio per il futuro con nuovi strumenti basati sull’IA generativa e una nuova tecnologia di modellazione

MSCI AI Portfolio Insights e Macro Finance Analyzer consentiranno agli investitori di identificare, gestire e analizzare più facilmente i rischi per il loro portafoglio basandosi su dati approfonditi e utili

NEW YORK: MSCI Inc. (NYSE: MSCI), una delle principali società al mondo nel settore degli investimenti, che sviluppa servizi e strumenti di supporto a processi decisionali critici, oggi ha lanciato MSCI AI Portfolio Insights , una soluzione che combina l’intelligenza artificiale generativa con i pluripremiati strumenti di analisi e le tecnologie di modellazione avanzate MSCI, pensata per facilitare agli investitori il compito di identificare e gestire rischi emergenti che i dinamici mercati pongono al loro portafoglio.

MSCI ha combinato le sue vaste capacità di modellazione della performance e del rischio con l’intelligenza generativa per migliorare il reporting dei rischi.

Fonte: Business Wire

