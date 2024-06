Tigo Energy premierà gli installatori residenziali con un programma fedeltà all’Intersolar Europe 2024

Oltre ad avere conversazioni con gli esperti Tigo sul software e sui prodotti fotovoltaici più recenti, gli installatori Tigo scopriranno come sfruttare le nuove risorse Tigo per crescere.

CAMPBELL, California: Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per l’immagazzinamento di energia e la realizzazione di impianti fotovoltaici intelligenti, oggi ha annunciato che lancerà il nuovo Programma fedeltà per installatori Tigo residenziali nella regione EMEA all’Intersolar Europe 2024. Le fonti di energia sostenibile hanno rappresentato il 30% di tutta l’energia generata globalmente nel 2023 e l’energia solare sta dando un contributo sempre più grande a tale percentuale, per cui Tigo Energy si impegna per sostenere e rafforzare il settore dell’energia solare attraverso iniziative come questo programma fedeltà.

Fonte: Business Wire

