Owlet amplia la sua presenza globale con il lancio del dispositivo con certificazione medica Dream Sock™ nel Regno Unito e in Europa

LEHI, Utah: Owlet, Inc. ("Owlet" o l"Azienda") (NYSE:OWLT), azienda all'avanguardia nel monitoraggio intelligente dei neonati, ha annunciato oggi il lancio nel Regno Unito e nel resto d'Europa di Dream Sock, un monitor intelligente per neonati con letture e notifiche sulle condizioni di salute di neonati sani di età compresa tra i 0 e i 18 mesi e peso tra 2,5 e 13,6 kg. Questo innovativo dispositivo medico offre ai genitori informazioni in tempo reale sui parametri di salute e vitali, garantendo una serenità senza precedenti.

"Siamo estremamente orgogliosi di offrire Dream Sock ai caregiver in Regno Unito e in Europa e di garantire a milioni di genitori più sicurezza durante il sonno dei loro bambini", ha dichiarato Kurt Workman, CEO e cofondatore di Owlet. "Dream Sock è ora un prodotto globale scientificamente approvato e sicuro, che ha ottenuto autorizzazioni e certificazioni regolamentari in diverse regioni geografiche. Oggi la nostra missione di offrire assistenza a ogni neonato e a ogni cargiver è ancora più una realtà."

Il calzino Owlet Dream Sock dispone della marcatura CE e UKCA in conformità alle normative sui dispositivi medici dell'UE e del Regno Unito, e soddisfa rigorosi standard normativi, garantendo la sicurezza, l'efficacia e la conformità a tutti i requisiti applicabili. Questo dispositivo digitale intelligente per il monitoraggio della salute del neonato si avvolge comodamente intorno al piede del bambino e fornisce un monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca, del livello di saturazione dell'ossigeno, del ritmo del sonno e di altri parametri. L'applicazione Owlet Dream (disponibile su iOS e Android) fornisce letture in tempo reale direttamente ai dispositivi mobili e alla stazione di base inclusa, che avvisano immediatamente gli utenti se il bambino presenta una frequenza cardiaca bassa/alta o un basso livello di ossigeno. È clinicamente provato che è in grado di tracciare e visualizzare con precisione i parametri vitali di un neonato, anche in caso di movimenti delicati e su tutte le tonalità della pelle.

"Dream Sock offre un approccio scientifico e medico al monitoraggio della salute dei neonati e rappresenta un prodotto rivoluzionario per il settore" ha affermato il dott. Alisa Niksch, dottore in cardiologia pediatrica e direttore senior del dipartimento per gli affari medici di Owlet. "Questo dispositivo offre una precisione di livello ospedaliero nella cura domestica dei bambini, consentendo ai genitori di tenere traccia dei parametri vitali con sicurezza. Dream Sock dota i genitori di dati precisi e in tempo reale per supportare un processo decisionale informato e aiutarli a prendersi cura meglio dei loro neonati a casa."

I parametri cronologici sulla salute e le tendenze relative al sonno raccolte tra i bambini che utilizzano Dream Sock possono essere monitorati nell'app Owlet Dream, offrendo ai caregiver informazioni preziose. I genitori nel Regno Unito e in Europa avranno ora anche accesso a funzionalità avanzate di supporto del sonno, tra cui la Predictive Sleep Technology, che elimina le incertezze relative agli orari dei pisolini e dell'ora di andare a letto usando i dati cronologici relativi al sonno per suggerire ai genitori le finestre consigliate di sonno e veglia. Dream Sock può anche essere associato alla videocamera Owlet Cam® 2 che consente ai caregiver di vedere e sentire il neonato ovunque si trovino, oltre a ricevere notifiche sul movimento e altro ancora. Il tutto consente ai genitori di sperimentare l'equilibrio perfetto tra tecnologia, sicurezza e tranquillità.

Dream Sock può ora essere acquistato nel Regno Unito, in Irlanda, Germania, Francia, nei Paesi Bassi, in Austria, Belgio, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Italia, Spagna e Svizzera attraverso i siti web localizzati di Owlet e i principali rivenditori, tra cui Amazon, John Lewis e altri ancora.

Informazioni su Owlet, Inc.

La piattaforma di monitoraggio digitale della salute dei neonati di Owlet sta trasformando l'esperienza di essere genitori. L'azienda (NYSE:OWLT), una società per azioni di crescita a bassa capitalizzazione nel settore sanitario, offre dispositivi medici indossabili e di consumo per uso pediatrico, autorizzati dalla FDA, e una videocamera HD integrata che fornisce dati e informazioni in tempo reale ai genitori che tuelano la salute, ottimizzano il benessere e garantiscono sonni tranquilli ai loro bambini.

Dal 2012, più di 2 milioni di genitori in tutto il mondo hanno utilizzato la piattaforma di Owlet, contribuendo a una delle più grandi raccolte di dati sul sonno e sulla salute dei neonati. L'Azienda continua a sviluppare soluzioni software e per dati digitali per colmare l'attuale divario nel settore sanitario tra cure ospedaliere e domestiche e per offrire ai genitori e ai caregiver a livello globale nuove informazioni. Owlet ritiene che ogni banbino si meriti una lunga vita felice e sana. Per ulteriori informazioni, visitare www.owletcare.com.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 (il "Reform Act"). Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non si riferiscono a fatti storici devono essere considerate dichiarazioni previsionali, comprese, ma non solo, le dichiarazioni relative alla certificazione e al lancio del calzino Dream Sock nel Regno Unito e nell'Unione europea e agli impatti, alle prospettive di crescita e all'ampliamento dell'offerta e della disponibilità dei prodotti sui mercati internazionali. In alcuni casi, è possibile identificare le dichiarazioni previsionali mediante termini quali "stima", "potrebbe", "ritiene", "pianifica”, "prevede", "anticipa", "intende", "obiettivo", "potenziale", "imminente", "prospettiva", "guida" o espressioni simili, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano questi termini identificativi. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle aspettative dell'Azienda al momento in cui tali dichiarazioni vengono rilasciate, si riferiscono solo alle date in cui vengono rilasciate e sono soggette a una serie di rischi, incertezze e altri fattori. Per tutte queste dichiarazioni previsionali, l'Azienda rivendica la protezione offerta dai principi dell'approdo sicuro contenuto nel Reform Act. I risultati, le prestazioni o i traguardi raggiunti effettivi dell'Azienda potrebbero differire materialmente da eventuali risultati, prestazioni o traguardi raggiunti futuri espressi o impliciti nelle nostre dichiarazioni previsionali. Molti fattori importanti potrebbero influenzare i risultati futuri dell'Azienda e far sì che tali risultati differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle sue dichiarazioni previsionali. Tali fattori includono, ma non solo, (i) la disponibilità, l'adozione e il successo commerciale di Dream Sock e della sua nuova tecnologia medica all'interno di questi mercati internazionali, (ii) il percorso normativo per i prodotti di Owlet, comprese le presentazioni, le azioni intraprese e le decisioni e le risposte delle autorità di regolamentazione, come la FDA e autorità di regolamentazione simili al di fuori degli Stati Uniti, nonché la capacità di Owlet di ottenere e mantenere l'approvazione o la certificazione normativa per i nostri prodotti e altri requisiti normativi e procedimenti legali; (iii) la concorrenza di Owlet e la capacità dell'Azienda di ottenere una crescita redditizia e di gestirla; (iv) la capacità dell'Azienda di migliorare i futuri risultati operativi e finanziari o di ottenere ulteriori finanziamenti per continuare a operare come un'impresa in attività; (v) la capacità di Owlet di ottenere ulteriori finanziamenti in futuro, nonché i rischi associati agli attuali contratti di prestito e di debito dell'Azienda, tra cui il rispetto dei covenant sul debito, le restrizioni sull'accesso dell'Azienda al capitale, l'impatto dei livelli complessivi di indebitamento dell'Azienda e la capacità dell'Azienda di generare flussi di cassa futuri sufficienti per soddisfare gli obblighi di servizio del debito di Owlet e gestire l'attività di Owlet; (vi) la capacità di Owlet di adottare iniziative strategiche, ridurre i costi, incrementare i ricavi, sviluppare e lanciare nuovi prodotti, innovare e migliorare i prodotti esistenti, soddisfare le richieste dei clienti e adattarsi ai cambiamenti relativi alle preferenze dei consumatori e alle tendenze di vendita al dettaglio; (vii) la capacità di Owlet di acquisire, tutelare e proteggere la propria proprietà intellettuale e soddisfare i requisiti normativi, inclusi, a titolo esemplificativo, i requisiti relativi alla privacy e alla protezione, alle violazioni e alle perdite di dati, nonché altri rischi associati alle piattaforme e alle tecnologie digitali di Owlet; (viii) la capacità di Owlet di mantenere i rapporti con i clienti, i produttori e i fornitori e di trattenere il management e i propri dipendenti chiave; (ix) la capacità di Owlet di aggiornare e mantenere i propri sistemi informatici; (x) i cambiamenti nella legislazione o nei regolamenti applicabili; (xi) l'impatto e i cambiamenti dell'attività, delle condizioni finanziarie, delle operazioni, della catena di approvvigionamento e della logistica di Owlet a causa di condizioni economiche e di altro tipo al di fuori del controllo della Società, quali epidemie o pandemie sanitarie, incertezze macroeconomiche, disordini sociali, conflitti, disastri naturali o altri eventi catastrofici; (xii) la possibilità che Owlet possa essere influenzata negativamente da altri fattori economici, commerciali, normativi, legati alla concorrenza o di altro tipo, come ad esempio i cambiamenti nella spesa discrezionale e nelle preferenze dei consumatori; e (xiii) altri rischi e incertezze indicati in altri comunicati, dichiarazioni pubbliche e depositi dell'Azienda presso la Securities and Exchange Commission statunitense ("SEC"), compresi quelli identificati nella sezione "Fattori di rischio" della relazione annuale dell'Azienda nel modulo 10-K per l'anno fiscale conclusosi il 31 dicembre 2023, e come tali fattori possono essere aggiornati di volta in volta negli altri documenti depositati dall'Azienda presso la SEC. Tutte le dichiarazioni previsionali attribuibili all'Azienda o a qualsiasi persona che agisca per suo conto sono espressamente qualificate nella loro interezza dalle dichiarazioni cautelative contenute o a cui si fa riferimento in precedenza. Inoltre, l'Azienda opera in un ambiente in continua evoluzione. Saltuariamente possono emergere nuovi fattori di rischio e incertezze, e fattori che l'Azienda ritiene attualmente irrilevanti possono diventare rilevanti, e l'Azienda non è in grado di prevedere tali eventi o il loro impatto su Owlet. Ad eccezione di quanto richiesto dalla legge, l'Azienda non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali in seguito alla data del presente comunicato stampa, a causa di nuove informazioni, eventi futuri o altro, sebbene Owlet possa farlo di tanto in tanto. L'Azienda non approva alcuna previsione di risultati futuri che possa essere fatta da terzi.

Fonte: Business Wire

