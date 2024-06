Zain Sudan ricostruisce l'attività wireless in tempi record con CSG

Riconnette la popolazione del Sudan in tempi di crisi con un'esperienza clienti migliorata

KHARTOUM, Sudan: Zain Sudan, parte di Zain Group, uno dei principali gestori di servizi wireless nel Medio Oriente e in Nord Africa, è un precursore nell'impegno verso i clienti attraverso gli Unstructured Supplementary Service Data (USSD, Dati di servizio supplementari non strutturati). Dopo una recente interruzione di servizio del centro dati, Zain Sudan si è affidata a CSG ® (NASDAQ: CSGS) per guidare il ripristino a seguito di disastro della sua attività wireless e mantenere la connettività per la popolazione del Sudan, preservando la leadership sul mercato. Attraverso la ricostruzione di un portale, Zain Sudan ha rapidamente rilanciato i servizi essenziali per permettere ai propri clienti di gestire i piani e controllare i saldi durante il ripristino dell'attività wireless con CSG in meno di 21 giorni.

Fonte: Business Wire

