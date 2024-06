Cognigy raccoglie 100 milioni di dollari mentre importanti marchi aziendali fanno affidamento sulla sua forza lavoro di agenti IA

Cognigy, leader globale nell'automazione di servizi per i clienti AI-first, ha annunciato oggi di aver raccolto 100 milioni di USD in un round di finanziamento di Serie C. Il round è stato guidato da...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 12/06/2024