Builder.ai rafforza la leadership con Craig Saunders di Amazon come nuovo Vice Presidente di Artificial Intelligence

LONDRA: Builder.ai, la piattaforma componibile alimentata dall'AI che consente ad ogni azienda e imprenditore di acquisire potere digitale, è entusiasta di annunciare la nomina di Craig Saunders a Vice Presidente di Artificial Intelligence. Craig Saunders, una potenza nel settore AI, entra in Builder.ai da Amazon, dove ha trascorso sette anni innovativi nell'organizzazione di Artificial General Intelligence (AGI).

Durante il suo incarico in Amazon, Craig ha avuto un impatto significativo con tecnologie all'avanguardia per Alexa. Ha guidato i team di ricerca e progettazione realizzando le basi di Knowledge Graphs for General Q&A su Alexa, stabilito collaborazioni con importanti università, e i suoi team hanno lanciato sfide nella comunità accademica come FEVER (Fact Extraction and Verification) per promuovere lo stato dell'arte sulla precisione fattuale dei grafici della conoscenza.

Fonte: Business Wire

