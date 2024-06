Alcatel-Lucent Enterprise si prefigge l'ambizioso obiettivo di zero emissioni di carbonio entro il 2050, in linea con le raccomandazioni dell'SBTI

L'adozione di obiettivi basati sulla scienza costituisce la base di un'importante evoluzione della strategia dell'azienda nei confronti della sostenibilità

PARIGI: ALE (Alcatel-Lucent Enterprise), fornitore leader di soluzioni di comunicazione, rete e cloud sviluppate su misura per i settori dei propri clienti, ha annunciato il perseguimento di una nuova strategia per affrontare in modo proattivo il cambiamento climatico. In linea con le indicazioni della Science Based Targets Initiative (SBTI), ALE si è impegnata a sostenere l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius. A tale scopo, ALE deve ridurre del 40% le emissioni di gas serra entro il 2030 negli ambiti 1, 2 e 3 impiegando le emissioni di ALE nel 2022 come base di riferimento.

Fonte: Business Wire

