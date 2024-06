Verimatrix nominata leader tecnologico nel rapporto SPARK Matrix: In-App Protection per il T1 del 2024

Verimatrix Extended Threat Defense (XTD) riceve valutazioni tra le più alte del settore

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO: Verimatrix, (Euronext Paris: VMX, FR0010291245), leader nell'alimentazione del moderno mondo connesso con la sicurezza orientata alle persone, ha annunciato oggi di essere stata nuovamente nominata leader tecnologico da Quadrant Knowledge Solutions nel suo report SPARK Matrix: In-App Protection, per il T1 del 2024.

Mediante un'analisi della concorrenza e classifiche nel settore della protezione in-app, l'ultimo rapporto SPARK Matrix fornisce un'analisi delle dinamiche del mercato globale, del panorama dei fornitori e del posizionamento della concorrenza. Verimatrix è stata anche precedentemente nominata leader tecnologico da Quadrant Knowledge Solutions nel suo rapporto SPARK Matrix for In-App Protection del 2023, rendendo l'annuncio di oggi il secondo riconoscimento di questo tipo per la sua premiata soluzione per la sicurezza delle app mobili Verimatrix XTD nonché per le sue esclusive capacità di protezione, rilevamento e risposta alle minacce.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita