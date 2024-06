LTIMindtree e SNP lanciano MELD®: la piattaforma di servizi collaborativi per programmi di acquisizioni e cessioni per clienti SAP

WARREN, NEW JERSEY e MUMBAI, India: LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di soluzioni digitali e di consulenza tecnologica, in collaborazione con SNP, fornitore leader a livello mondiale di software per la gestione di complessi processi di trasformazione dei dati digitali, ha lanciato la sua recente piattaforma "MELD" per la realizzazione accelerata e affidabile di fusioni, acquisizioni e cessioni in grado di accelerare le integrazioni dei dati e le armonizzazioni dei processi per i clienti.

Le aziende che si apprestano ad adottare queste iniziative hanno bisogno di soluzioni rapide, agili e convenienti, sviluppate su misura per affrontare i consolidamenti del mercato, le integrazioni dei processi aziendali e i requisiti tecnologici negli scenari di scorpori e acquisizioni che garantiscano una gestione dei dati fluida e nessuna interruzione delle attività.

Fonte: Business Wire

